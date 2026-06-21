Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Καβησό Έβρου – Επιχείρησαν 3 αεροσκάφη
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Κυριακής 21/6 στην Καβησό Έβρου σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή μεταξύ Καβησος και Φέρες της Δ.Ε. Φερών.
Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 7ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 7 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 3 αεροσκάφη.
Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Έβρου, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Καβησό Έβρου. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 21, 2026
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