Φωτιά τώρα στον Έβρο – Στη μάχη 5 αεροσκάφη και 38 πυροσβέστες
Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στο Μέγα Δέρειο Έβρου βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.
Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της πυροσβεστικής καίει δασική έκταση.
Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη.
πηγή στην Google
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