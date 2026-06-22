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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Έβρο – Στη μάχη 5 αεροσκάφη και 38 πυροσβέστες

Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Φωτιά τώρα στον Έβρο – Στη μάχη 5 αεροσκάφη και 38 πυροσβέστες
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 17:08

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) στο Μέγα Δέρειο Έβρου βάζοντας σε κατάσταση συναγερμού τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με την πρώτη ενημέρωση της πυροσβεστικής καίει δασική έκταση.

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Για το συμβάν έχουν κινητοποιηθεί 38 πυροσβέστες μαζί με 2 ομάδες πεζοπόρων της 7ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα και 5 αεροσκάφη.

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