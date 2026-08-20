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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Μαραθέα Καρδίτσας – Στην “μάχη” ένα ελικόπτερο

Επιχειρούν 18 πυροσβέστες

Φωτιά στην Μαραθέα Καρδίτσας – Στην “μάχη” ένα ελικόπτερο
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Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά Καρδίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.

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Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων .

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