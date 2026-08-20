Φωτιά στην Μαραθέα Καρδίτσας – Στην “μάχη” ένα ελικόπτερο

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά Καρδίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:00.

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Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Μαραθέα στον Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχει διατεθεί 1 ελικόπτερο.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων .