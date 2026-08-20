Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του δήμου Ευρώτα Λακωνίας. Κινητοποιήθηκαν 35 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 1 Ε/Π και 3 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 20, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

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ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.