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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας

Οι πυροσβέστες την έσβησαν μέσα σε 20 λεπτά

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στην Κρεμαστή Λακωνίας
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ /EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:11

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 20 Αυγούστου σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

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Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Σημερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λακωνίας.

Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

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ΧΩΡΙΣ ΕΝΕΡΓΟ ΜΕΤΩΠΟ σε 20 λεπτά η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κρεμαστή του Δήμου Ευρώτα Λακωνίας, σήμερα 20 Αυγούστου 2026, περίπου στις 14:30.

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