Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:20.

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Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Παλαμά Καρδίτσας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 4 Α/Φ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2026

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.