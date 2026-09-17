Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη;
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Σας έπεισαν οι απαντήσεις του ΙΣΑ για τους ελέγχους στο ιατρείο Μαζωνάκη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Επιχειρούν 25 πυροσβέστες

Φωτιά στον Παλαμά Καρδίτσας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα
Πηγή φωτο: Emergency Alert
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:16

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 17 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση στον Παλαμά Καρδίτσας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 17 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 13:20.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν κινητοποιηθεί 1 ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη.

Επίσης ο Δήμος Παλαμά κινητοποιήθηκε προκειμένου να συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ