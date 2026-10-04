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ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Πυρκαγιά στην περιοχή Καταφύλλι του δήμου Αργιθέας

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο, ενώ ο δήμος Αργιθέας με υδροφόρες συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Καρδίτσα: Πυρκαγιά στην περιοχή Καταφύλλι του δήμου Αργιθέας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI (ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)
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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι στο δήμο Αργιθέας στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

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Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Ο δήμος Αργιθέας με υδροφόρες συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών τη πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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