Καρδίτσα: Πυρκαγιά στην περιοχή Καταφύλλι του δήμου Αργιθέας

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα σε δασική έκταση στην περιοχή Καταφύλλι στο δήμο Αργιθέας στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Κινητοποιήθηκαν 17 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και τέσσερα οχήματα.

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Επίσης, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε και ένα ελικόπτερο. Ο δήμος Αργιθέας με υδροφόρες συνδράμει στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Για τη διερεύνηση των αιτιών τη πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ