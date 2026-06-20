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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Thessaloniki Pride

Φώναζε «μετανοείτε»

Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Thessaloniki Pride
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:28

Σε μια απίστευτη κίνηση προχώρησε ένας ρασοφόρος άνδρας στην Θεσσαλονίκη όταν ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Thessaloniki Pride.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας που προσήχθη από τις Αρχές επιχείρησε να σταματήσει σύμφωνα με το thestival την πορεία αλλά και ένα άρμα που συμμετέχει σε αυτή φωνάζοντας “μετανοείτε”.

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Να θυμίσουμε, ότι το 14ο Thessaloniki Pride, πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πορεία ξεκίνησε από τον Λευκό Πύργο και κινείται στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ολοκληρωθεί στον Λευκό Πύργο όπου θα ακολουθήσει συναυλία.

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