Θεσσαλονίκη: Ρασοφόρος ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Thessaloniki Pride

Σε μια απίστευτη κίνηση προχώρησε ένας ρασοφόρος άνδρας στην Θεσσαλονίκη όταν ξάπλωσε στον δρόμο για να σταματήσει το Thessaloniki Pride.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας που προσήχθη από τις Αρχές επιχείρησε να σταματήσει σύμφωνα με το thestival την πορεία αλλά και ένα άρμα που συμμετέχει σε αυτή φωνάζοντας “μετανοείτε”.

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Να θυμίσουμε, ότι το 14ο Thessaloniki Pride, πραγματοποιείται το απόγευμα του Σαββάτου 20/6 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η πορεία ξεκίνησε από τον Λευκό Πύργο και κινείται στο κέντρο της πόλης, ενώ θα ολοκληρωθεί στον Λευκό Πύργο όπου θα ακολουθήσει συναυλία.