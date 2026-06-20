Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

Το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ.

Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ, διαφορετικά η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο.

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Το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε τον εκ νέου αποκλεισμό του στρατηγικού Στενού του Ορμούζ αντιδρώντας στις επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο οι οποίες παραβιάζουν το πρωτόκολλο της συμφωνίας που έχει συνομολογηθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Ανακοινώνεται δια της παρούσης ότι το Στενό του Ορμούζ θα κλείσει για την ναυσιπλοΐα (…) αυτό το πρώτο μέτρο αποτελεί απάντηση στην παραβίαση των δεσμεύσεων του εχθρού», αναφέρεται στην ανακοίνωση του επιτελείου που μεταδόθηκε από την ιρανική τηλεόραση.

«Αν η επίθεση συνεχισθεί, άλλα μέτρα θα σχεδιασθούν και θα εφαρμοσθούν για να πεισθεί ο εχθρός να σεβασθεί τις υποχρεώσεις του».