Τρίκαλα: Κατασβέστηκε η φωτιά που ξέσπασε σε δωμάτιο ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής

Άμεσα κατεσβέθη η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ιδιωτικής νευροψυχιατρικής κλινικής στα Τρίκαλα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 27 Ιουλίου 2026, περίπου στις 12:30.

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Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Η πυρκαγιά ήταν μικρής έκτασης και εκδηλώθηκε σε δωμάτιο στο ισόγειο του διώροφου κτιρίου και δεν επεκτάθηκε σε άλλους χώρους.

Οι τρόφιμοι είχαν απομακρυνθεί πριν την άφιξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες ένας τρόφιμος υπέστη εγκαύματα και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Τρικάλων προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.