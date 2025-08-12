Φωτιά στην Αχαΐα: Καίγονται σπίτια και επιχειρήσεις – 3 άνθρωποι στο νοσοκομείο (εικόνες & βίντεο)

Ακατάσχετη η μεγάλη πυρκαγιά που έχει ξεσπάσει από το μεσημέρι της Τρίτης (12/08) στην Αχαΐα. EUROKINISSI

Συνεχόμενα τα μηνύματα του 112

Μπαράζ μηνυμάτων έρχονται από το 112 για εκκενώσεις οικισμών, ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πάτρα και Κάτω Αχαΐα.

Η τελευταία ειδοποίηση του 112 ήρθε πριν από λίγο, όπου ζητάει να εκκενωθούν ακόμη τέσσερις περιοχές καιι οι πολίτες να απομακρυνθούν προς την Κάτω Αχαΐα, ενώ οι φλόγες έχουν φτάσει και καίνε σπίτια και επιχειρήσεις. EUROKINISSI

Από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά μέχρι και τώρα έχουν εκκενωθεί 27 οικισμοί, ενώ οι αρχές έχουν προχωρήσει σε απεγκλωβισμούς πολιτών.

Στο νοσοκομείο τρία άτομα

Μέχρι στιγμής, από την πυρκαγιά που μαίνεται έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο ένας εγκαυματίας και δύο άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. EUROKINISSI

Στις φλόγες εργοστάσιο λιπασμάτων

Σε κατοικημένες περιοχές έχει μπει η πυρκαγιά στην Αχαΐα, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες εργοστάσιο λιπασμάτων στη Βιομηχανική Περιοχή της Πάτρας και μία ακόμη μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας.

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 41 οχήματα, πέντε ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί 17 αεροσκάφη και τέσσερα ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Επίσης παρέχουν συνδρομή και υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

