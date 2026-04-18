Κεφαλονιά: Αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 19χρονης – Στο “μικροσκόπιο” κι ο 66χρονος από την Πρέβεζα

Στη φυλακή οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι ηλικίας 26, 23 και 22 ετών για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στο Αργοστόλι, μετά από κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα.

Οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με αναβαθμισμένη κατηγορία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία από πρόθεση διά παραλείψεως και το βράδυ της Παρασκευής 17 Απριλίου οδηγήθηκαν στις φυλακές.

Παράλληλα, στο επίκεντρο των αρχών βρίσκεται και ένας 66χρονος από την Πρέβεζα, του οποίου ο ρόλος διερευνάται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της κρίσιμης ημέρας είχε επικοινωνία με τη 19χρονη, τόσο μέσω τηλεφώνου όσο και με μηνύματα.

Μάλιστα, φέρεται να της μετέφερε 220 ευρώ και να της πρότεινε να τη φιλοξενήσει, είτε στην Πρέβεζα είτε στην Αθήνα, καθώς εκείνη επιθυμούσε να φύγει από το περιβάλλον στο οποίο βρισκόταν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο χρονικό διάστημα της επικοινωνίας τους, μεταξύ 04:00 και 04:30, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να βοηθήσει στον προσδιορισμό του πότε η 19χρονη έχασε τις αισθήσεις της και στις συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατό της. Πρόκειται για ένα κρίσιμο μισάωρο στο οποίο έχουν εστιάσει οι αρχές προκειμένου να βρουν απαντήσεις για την τραγωδία.

Οι αρχές προσπαθούν να εντοπίσουν άτομα που ενδέχεται να διαθέτουν πληροφορίες πέρα από όσες έχουν ήδη αποκαλυφθεί, επιδιώκοντας να τερματίσουν τη σιωπή γύρω από την υπόθεση.

Η καταγραφή των κινήσεων από κάμερες

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η απόφαση της Δικαιοσύνης να προφυλακίσει τους τρεις νεαρούς βασίστηκε κυρίως σε μαρτυρικές καταθέσεις, οι οποίες ενισχύθηκαν από υλικό καταγραφής καμερών ασφαλείας.

Κάμερες που βρίσκονται τόσο στο κτήριο όπου διέμεναν, όσο και κατά μήκος της διαδρομής προς την πλατεία όπου εντοπίστηκε η 19χρονη, κατέγραψαν τις κινήσεις των φερόμενων δραστών.

Παράλληλα, έχει καταγραφεί σε βίντεο η μεταφορά της 19χρονης Μυρτώς από τον χώρο του ξενοδοχείου προς την κεντρική πλατεία του Αργοστολίου από τους ίδιους νεαρούς.