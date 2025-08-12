Πύρινη «κόλαση» σε Αχαΐα, Χίο, Βόνιτσα, Ζάκυνθο, Άρτα, Πρέβεζα – LIVE ενημέρωση για τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται η Ελλάδα με τα μέτωπα της φωτιάς να είναι πολλά και τους πυροσβέστες να δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Πύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης την Τρίτη 12/8 106 πυρκαγιές αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκ των οποίων οι 63 εκδηλώθηκαν σήμερα.

Φωτιά στην Βιομηχανική Ζώνη Πάτρας: Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί, ένας εγκαυματίας στο νοσοκομείο, κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Βιομηχανική Ζώνη Πάτρας καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν έρθει αντιμέτωπη με ένα πολλαπλό μέτωπο.

Η φωτιά ξεκίνησέ στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 78 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 27 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 9 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για το συντονισμό της δράσης. Συνδρομή επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, υπάρχουν καμένα σπίτια και επιχειρήσεις καθώς η φωτιά συνεχίζει την επέλαση της στην Δυτική πλευρά της Αχαϊας.

Ακολούθησε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πάτρα και Κάτω Αχαΐα.

Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.

“Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα.” Προηγουμένως, είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος_Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.

Φωτιά τώρα στην Χίο – Μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών

Σε συναγερμό τέθηκαν οι Αρχές πυρόσβεσης στην Χίο καθώς φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση το μεσημέρι της Τρίτης (12/8) στην περιοχή Χαλάνδρα.

Στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς στην Χίο συμμετέχουν 25 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 13ης ΕΜΟΔΕ, μαζί με 9 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα.

Λίγο πριν τις 16:00 ήχησε το 112 αναφέροντας εκκένωση για την Σπαρτούντα και ζητώντας από τους πολίτες να κινηθούν προς Καρδάμυλα.