Φωτιά στην Βιομηχανική Ζώνη Πάτρας: Εκκενώθηκαν 16 οικισμοί, ένας εγκαυματίας στο νοσοκομείο, κάηκαν σπίτια και επιχειρήσεις

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά στην Βιομηχανική Ζώνη Πάτρας καθώς οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν έρθει αντιμέτωπη με ένα πολλαπλό μέτωπο.

Η φωτιά ξεκίνησέ στην περιοχή Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας με αποτέλεσμα στο σημείο να σπεύσει μεγάλη πυροσβεστική δύναμη καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Στο μέτωπο της φωτιάς, που καίει κοντά σε οικισμούς, επιχειρούν 78 πυροσβέστες και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων με 27 οχήματα ενώ ενισχύθηκαν τα εναέρια μέσα με 9 αεροσκάφη κι δύο ελικόπτερα εκ των οποίων ένα για το συντονισμό της δράσης. Συνδρομή επίσης από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Παράλληλα, υπάρχουν καμένα σπίτια και επιχειρήσεις καθώς η φωτιά συνεχίζει την επέλαση της στην Δυτική πλευρά της Αχαϊας.

Ακολούθησε μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις οικισμών ζητώντας από τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πάτρα και Κάτω Αχαΐα.

Τα μηνύματα από το 112 είναι συνεχόμενα. Λίγο πριν τις 15:00 το μεσημέρι στάλθηκε νέο μήνυμα και πάλι για εκκένωση.

“Αν βρίσκεστε στις περιοχές Καμενίτσα, Αχαϊκό, Διδαχέικα, Αλισσός, Λούσικα, Σπαλιαρέικα απομακρυνθείτε προς Κάτω Αχαΐα.” Προηγουμένως, είχε δοθεί εντολή για εκκένωση των περιοχών Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος_Στέφανος και Θεριανό προς Πάτρα.

Να πούμε ότι υπάρχουν αναφορές για έναν πολίτης 41 ετών που μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Πάτρας με ελαφριά εγκαύματα σε μέτωπο και χέρι.

Δύο ακόμα άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα.

Λίγο μετά τις 3:30, στάλθηκε νέα προειδοποίηση για εκκένωση σε Άγιο Νικόλαο Κράλη, Άγιο Στέφανο, Κατσαϊταίικα, Κάτω Μαζαράκι, Θωμαίικα και Κάπελη.

Δόθηκε εντολή για τους κατοίκους να κινηθούν προς Κάτω Αχαΐα.

Φωτιά στην Πάτρα: Συγκλονιστικό βίντεο με τα ταυτόχρονα πύρινα μέτωπα

Ένα συγκλονιστικό βίντεο με τα πύρινα μέτωπα της φωτιάς στην Πάτρα κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Συγκεκριμένα, στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media φαίνονται οι εστίες φωτιάς, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για την κατάσβεση τους.