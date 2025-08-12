Φωτιά στην Αχαΐα: Ήχησε το 112 για εκκενώσεις σε 5 οικισμούς – “Απομακρυνθείτε προς Πάτρα”

Μεγάλη φωτιά με πολλαπλά μέτωπα φαίνεται να έχει ξεσπάσει στην Αχαΐας το μεσημέρι της Τρίτης (12/8).

Μάλιστα, λίγο πριν ήχησε το 112 που καλούσε κατοίκους στην περιοχή της Δυτικής Αχαϊας να εκκενώσουν Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό.

«Δασική πυρκαγιά στις περιοχές Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Χαϊκάλι, Άγιος Στέφανος και Θεριανό της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές απομακρυνθείτε προς ΒΙΠΕ Πάτρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα.

Ακολούθησε νέο μήνυμα που καλούσε τους πολίτες των παραπάνω περιοχών να εκκενώσουν προς Πάτρα καθώς η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Να θυμίσουμε ότι φωτιά ξέσπασε επίσης το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας θέτοντας σε κόκκινο συναγερμό τις πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής.

Στο σημείο επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 10 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμει ένα ελικόπτερο.