Φωτιά στη Σαλαμίνα: Πώς ξεκίνησε η πυρκαγιά – Τι λέει ο δήμαρχος για τα ακαθάριστα οικόπεδα

Στην έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα και στο ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων αναφέρθηκε ο δήμαρχος του νησιού, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον δήμαρχο, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, μέσα σε δασική έκταση, ενώ οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε.

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Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που ειδοποίησε την Πυροσβεστική είχε αναφέρει ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο γεμάτο σκουπίδια.

Περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα στη Σαλαμίνα

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η έναρξη της πυρκαγιάς να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο Γιώργος Παναγόπουλος δεν προχώρησε σε συμπέρασμα για τα αίτια, επιβεβαίωσε ωστόσο ότι το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα εκτεταμένο στο νησί.

Όπως ανέφερε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς σε αυτά να υπολογίζονται οι κατοικίες που διαθέτουν μεγάλους ακάλυπτους χώρους.

«Δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.

Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες Αρχές.

Τι είπε για το ζευγάρι που έχασε τη ζωή του

Ο δήμαρχος Σαλαμίνας αναφέρθηκε και στους δύο ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους από την πυρκαγιά.

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Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, πρόκειται για ζευγάρι που φέρεται να εγκλωβίστηκε από τις φλόγες.

«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, διευκρινίζοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

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Η επιχείρηση για τους κατοίκους

Ο Γιώργος Παναγόπουλος αναφέρθηκε παράλληλα στην επιχείρηση για την απομάκρυνση και προσωρινή φιλοξενία των πολιτών από τις περιοχές που απειλήθηκαν.

Δημοτική αίθουσα διατέθηκε για τη φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί και την περιοχή Κολώνες.

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Δύο φέρι μποτ μετέφεραν πολίτες στο πορθμείο της Φανερωμένης, όπου είχαν διατεθεί λεωφορεία του τοπικού ΚΤΕΛ για τη μεταφορά τους προς το Δημαρχείο.

Στον χώρο φιλοξενίας διατέθηκαν νερό και φαγητό, ενώ στο σημείο βρίσκεται και ομάδα του Ερυθρού Σταυρού για την υποστήριξη των πολιτών.

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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ