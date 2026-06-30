Μαρέβα Γκραμπόφσκι: Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τα γενέθλια της – “Χρόνια πολλά αγάπη μου”

Γενέθλια έχει η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη, Μαρέβα Γκραμπόβσκι, με τον πρωθυπουργό να της εύχεται δημόσια με ανάρτησή του στο instagram.

Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δημοσίευσε μια φωτογραφία τους και έγραψε λίγες λέξεις για τη γυναίκα της ζωής του. Στο τέλος του κειμένου, υπάρχουν τρεις κόκκινες καρδιές.

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«Χρόνια πολλά αγάπη μου! Να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη και να μας δίνεις δύναμη με το χαμόγελο σου!» έγραψε ο Πρωθυπουργός για τα γενέθλια της συζύγου του.

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι γεννήθηκε στις 30 Ιουνίου του 1967. Μόλις μια μέρα πριν, στις 29 Ιουνίου, είχε τα γενέθλιά της και η μικρότερη κόρη της οικογένειας, Δάφνη Μητσοτάκη, με τη μητέρα της να της εύχεται δημόσια αναρτώντας μια αναμνηστική φωτογραφία από το παρελθόν.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Μαρέβα Γκραμπόφσκι παντρεύτηκαν το 1997. Ο γάμος τους τελέστηκε στην Πλάκα, ενώ η γνωριμία τους είχε γίνει μερικά χρόνια νωρίτερα, το 1995, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ.

Μαρέβα Γκραμπόφσκι και Κυριάκος Μητσοτάκης απέκτησαν το 1997 την πρωτότοκη κόρη τους, Σοφία, έναν χρόνο αργότερα τον Κωνσταντίνο και το 2003 τη μικρότερη κόρη τους, τη Δάφνη.