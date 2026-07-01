Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Εν αναμονή των απαντήσεων για τη δεύτερη σορό – Φόβοι ότι ανήκει στον 12χρονο γιο του 66χρονου νεκρού

Σε ανείπωτη τραγωδία εξελίχθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 30/6 στο Δερβένι του Δήμου Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Μετά τον 66χρονο άνδρα που βρέθηκε νεκρός έξω από το σπίτι του κοντά στον οικισμό Λητής, εντοπίστηκε από τις Αρχές ακόμη μία σορός εντός του ίδιου οικήματος που κάηκε ολοσχερώς.

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Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι πρόκειται για τον 12χρονο γιο του, που αγνοείτο, ωστόσο αναμένεται και η επίσημη ταυτοποίηση της σορού.

Τραγική φιγούρα η 40χρονη μητέρα και σύζυγος, που νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, αλλά εκτός κινδύνου σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τόσο ο 66χρονος όσο και η σύζυγός του προσπαθούσαν για ώρες με κάθε μέσο να σβήσουν τη φωτιά που είχε κυκλώσει το σπίτι τους, για να το προστατεύσουν.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε χαμηλή βλάστηση στα βόρεια προάστια της Θεσσαλονίκης, ενώ γρήγορα κινήθηκε προς τη Λητή και το παρακείμενο πευκοδάσος.

Το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχέραιναν οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή και λίγο πριν από τις 16:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, με το οποίο καλούνταν να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Ακολούθησε δεύτερο μήνυμα του 112 στις 4.40 μ.μ., το οποίο καλούσε σε απομάκρυνση των κατοίκων από τον οικισμό Λητής προς το γήπεδο της ίδιας περιοχής. «Αν βρίσκεστε στην κοινότητα Λητής απομακρυνθείτε προς το γήπεδο Λητής. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφερόταν στο μήνυμα εκκένωσης.

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Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του άνδρα στον προαύλιο χώρο σπιτιού εντός δασικής έκτασης, στα όρια με τον οικισμό Λητής.

Στον ίδιο χώρο εντοπίστηκε και γυναίκα με εγκαύματα, ενώ ταυτόχρονα έδιναν αγώνα για να εντοπιστεί το 12χρονο παιδί τους που αγνοούνταν.

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Ο αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου της πυροσβεστικής, Γιάννης Αρτοποιός, μίλησε το πρωί της Τετάρτης 1/7 στον ΑΝΤ1 για την τραγωδία που εκτυλίχθηκε στο Ωραιόκαστρο.

Ανέφερε πως η επιχείρηση κατάσβεσης ήταν αρκετά δύσκολη μιας και στην περιοχή έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Συνολικά επιχείρησαν 105 πυροσβέστες με 35 οχήματα, δασοκομάντος, 10 αεροσκάφη 3 ελικόπτερα.