Φωτιά στο Πλωμάρι της Λέσβου – Ενεργοποιήθηκε το 112 για ετοιμότητα, επιχειρούν 6 εναέρια
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, μάχη για να περιοριστεί το μέτωπο
Φωτιά στο Πλωμάρι Λέσβου ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης (29/7) προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.
Στο σημείο έχουν σπεύσει επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένεται η συνδρομή εναέριων μέσων για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή προκαλούν έντονη ανησυχία για πιθανή γρήγορη επέκταση του μετώπου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι στη θέση «Καρουλιά» κοντά στην παλιά χωματερή στο Πλωμάρι.
Έχει επεκταθεί σε έκταση με ελαιόδεντρα και πεύκα.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 29 Ιουλίου 2026, περίπου στις 14:00 και κινητοποίησε άμεσα επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο έργο της κατάσβεσης αρχικά έλαβαν μέρος 24 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ και 5 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 ελικόπτερα. Πλέον μετά την περεταίρω ενίσχυση των δυνάμεων στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 6 οχήματα ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη.
Επίσης, κινητοποιήθηκαν υδροφόρες του δήμου Λέσβου για να συνδράμουν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.
Στο Πλωμάρι μάλιστα ήχησε προειδοποιητικό μήνυμα από το 112, με τις Αρχές να καλούν τους κατοίκους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.
Το νησί της Λέσβου σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Λέσβου
προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
πηγή στην Google
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