Φωτιά στα Βίλια: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά – Επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, δείτε βίντεο

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στα Βίλια Αττικής που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Αγία Παρασκευή το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7).

Στο σημείο επιχείρησαν 115 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων, 35 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα και υδροφόρες ΟΤΑ και σύντομα η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

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Η φωτιά ξέσπασε αρχικά σε χαμηλή βλάστηση παράπλευρα του δρόμου και σύντομα επεκτάθηκε στο πευκοδάσος.

Για την κατάσβεση αρχικα επιχείρησαν 85 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων, 33 οχήματα, 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες ΟΤΑ.

Η περιοχή σήμερα (16/07) βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3). Στο σημείο μετέβη η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.