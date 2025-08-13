Φωτιά στα Συχαινά Αχαΐας: «Σώθηκε από θαύμα το μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής» – Τι είπε ο πατέρας Γερβάσιος

Στις φλόγες βρίσκονται από το βράδυ της Τρίτης τα Συχαινά Αχαΐας, μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Αγία Παρασκευή.

Επισημαίνεται ότι από νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην κατάσβεση συμμετέχουν αεροσκάφη, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά απειλεί εργοστάσια και σπίτια που βρίσκονται στην περιοχή. Ο συγκεκριμένος οικισμός βρίσκεται λιγότερα από 10 χλμ. μακριά από την Πάτρα.

«Μόλις είδαμε τη φωτιά να πλησιάζει, εγκαταλείψαμε τα κειμήλια και το μοναστήρι. Δεν μπορούσαμε να γυρίσουμε. Η λαίλαπα του ανέμου ήταν τόσο δυνατή που δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα. Προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε τους πυροσβέστες.», δήλωσε ο πατέρας Γερβάσιος από τη Μονή της Αγίας Παρασκευής, που απειλήθηκε από τη πύρινη λαίλαπα.

«Αυτό που ζήσαμε ήταν ένα μεγάλο θαύμα. Η φωτιά πέρασε μέσα από τη μονή, καιγόντουσαν τα πάντα, αλλά δεν κάηκε τίποτα μέσα στη μονή, ούτε τα πεύκα της κατασκήνωσης.», πρόσθεσε ο πατέρας Γερβάσιος.

Πριν τις 3 τα ξημερώματα της Τετάρτης ήχησε μήνυμα για εκκένωση της Αρόης και της Ξερόλακκας. Λίγο μετά τις 2.30 π.μ. όσοι βρίσκονταν στις περιοχές Άνω και Κάτω Συχαινά και Ανθούπολη κλήθηκαν να απομακρυνθούν προς την Πάτρα.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας της φωτιάς στα Συχαινά έκλεισε η Περιμετρική και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ των κόμβων Κ1 και Εγλυκάδας.