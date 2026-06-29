Σύλληψη 57χρονης για πυρκαγιά από πρόθεση στην Κορινθία – Πώς την προκάλεσε

Μια 57χρονη γυναίκα βρίσκεται πίσω από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξερά χόρτα στην Κορινθία το απόγευμα της Κυριακής 28/6, προκαλώντας την άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής.

Όπως προέκυψε από τη διερεύνηση του περιστατικού των υπαλλήλων των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, η 57χρονη προκάλεσε την πυρκαγιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα.

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Για τη διερεύνηση της υπόθεσης μετέβησαν άμεσα στην περιοχή στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), τα οποία συνέδραμαν το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Κορινθίας στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Μετά την ολοκλήρωση της προανάκρισης, η 57χρονη συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας και θα οδηγηθεί σήμερα ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.

Πρόκειται για το 9ο περιστατικό εμπρησμού από πρόθεση που εξιχνιάζεται από την αρχή του έτους. Από τις συνολικά 134 συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 28 Ιουνίου 2026 για παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας, οι 9 αφορούν εμπρησμό από πρόθεση, ποσοστό 6,72%, ενώ οι υπόλοιπες 125 αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια, ποσοστό 93,28%.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών, όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.