Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στα Φραγκουλαίικα Αιτωλοακαρνανίας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Φραγκουλαίικα, του Δήμου Μεσολογγίου, στην Αιτωλοακαρνανία.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζεται βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις εξακολουθούν να επιχειρούν στην περιοχή, με στόχο να θέσουν την πυρκαγιά υπό πλήρη έλεγχο και να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων.

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Το μήνυμα του 112

Στην ειδοποίηση αναφέρεται:

«Πυρκαγιά στην περιοχή Φραγκουλαίικα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Το μήνυμα δεν περιλαμβάνει, μέχρι στιγμής, εντολή εκκένωσης, αλλά καλεί τους πολίτες να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Πέντε εναέρια μέσα στη μάχη της κατάσβεσης

Η φωτιά έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

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