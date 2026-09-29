Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική εξέταση για την ιδιωτική κλινική που έκανε παράνομες χημειοθεραπείες

Προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης Λεωνίδας Νικολόπουλος, για την υπόθεση της ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Νικολόπουλος ζητά στο πλαίσιο της έρευνας και της αναζήτησης τυχόν ποινικών ευθυνών να ληφθεί κατάθεση του αρμόδιου υπαλλήλου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σχετικά με τα ευρήματα του ελέγχου που διενεργήθηκε στη συγκεκριμένη ιδιωτική κλινική.

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Θα ληφθούν ανωμοτί καταθέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου Ιδιωτικών Κλινικών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σε σχέση με τον έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας της κλινικής που προηγήθηκε για το έτος 2025, αλλά και να αιτιολογήσουν τα ίδια μέλη τη μη αναφορά τους στην ύπαρξη εντός της κλινικής πλήρους εξοπλισμένου «Ογκολογικού Τμήματος», χωρίς νόμιμη άδεια και την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή.

Παράλληλα, με την ίδια παραγγελία εντέλλεται να καταθέσει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ίδιας Περιφέρειας και να αιτιολογήσει το λόγο της μη οριστικής διακοπής λειτουργίας της κλινικής, παρά το γεγονός ότι διέθετε εισήγηση της παραπάνω Επιτροπής για οριστική διακοπής της λειτουργίας της, κι ενώ επιπρόσθετα είχε εκδοθεί από τις αρχές του 2026 η ανάκληση της βεβαίωσης καλής λειτουργίας αυτής.

Αφού προσκομιστεί το καταστατικό λειτουργίας της κλινικής, όπως ίσχυε κατά το διερευνώμενο χρονικό διάστημα, ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να ληφθούν εξηγήσεις τόσο από τους υπεύθυνους λειτουργίας αυτής όσο και από τον ιδιώτη πνευμονολόγο γιατρό, υπό τον έλεγχο του οποίου λειτουργούσε μη νόμιμα το «Ογκολογικό Τμήμα».