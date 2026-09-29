Θεσσαλονίκη: “Σφραγίζεται” η ιδιωτική κλινική που έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια

Η ιδιωτική κλινική στη Θεσσαλονίκη, που εντοπίστηκε να πραγματοποιεί χημειοθεραπείες χωρίς την απαραίτητη νόμιμη άδεια “σφραγίζεται” σήμερα, Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, μετά από έλεγχο που διενήργησε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης.

Την ίδια στιγμή, η σχετική έκθεση της ΕΑΔ διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία για αναζήτηση ποινικών ευθυνών.

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Επιπλέον το πόρισμα διαβιβάστηκε στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), για τις τυχόν ενέργειές του ως προς την ορθότητα των στοιχείων που η κλινική υπέβαλε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να αποζημιωθεί για τη νοσηλεία συγκεκριμένων ασθενών και στον Ιατρικό Σύλλογο για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών.

Ογκολογικό Τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια

Όπως προέκυψε από τον έλεγχο, το Ογκολογικό Τμήμα λειτουργούσε με έναν μόνο ιατρό, πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα. Στον συγκεκριμένο γιατρό είχε παραχωρηθεί χώρος γραφείου, χωρίς ωστόσο να έχει συναφθεί έγγραφη σύμβαση με την κλινική.

Παράλληλα, στην ιστοσελίδα της κλινικής είχε αναρτηθεί ενημερωτικό βίντεο στο οποίο παρουσιαζόταν η λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος και ο εξοπλισμός του. Μεταξύ άλλων, υπήρχε θάλαμος βιολογικής ασφάλειας για τον χειρισμό κυτταροστατικών και χημειοθεραπευτικών φαρμάκων, παρότι το συγκεκριμένο Τμήμα δεν περιλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια λειτουργίας. (ΑΕΔ)

Η ΕΑΔ αναφέρει ακόμη ότι η κλινική δεν απασχολούσε με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας τους ιατρούς που είχαν την επιστημονική ευθύνη των Τμημάτων, ενώ δεν είχαν συναφθεί έγγραφες συμβάσεις με τους υπόλοιπους συνεργαζόμενους ιατρούς, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Ελλείψεις σε νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι η κλινική δεν διέθετε επαρκή αριθμό νοσηλευτικού προσωπικού, ενώ δεν διέθετε καθόλου προσωπικό σε προαπαιτούμενες ειδικότητες, μεταξύ των οποίων και ακτινοδιαγνώστης.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν λειτουργούσε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, παρά το γεγονός ότι αυτή προβλεπόταν ως υποχρεωτική, με βάση τη δυναμικότητα που αναφερόταν στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής.

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Χημειοθεραπευτικά φάρμακα και έλεγχος νοσηλειών

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα που αφορούν τον πνευμονολόγο με εξειδίκευση στην ογκολογία πνεύμονα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο συγκεκριμένος ιδιώτης ιατρός συνταγογραφούσε από το 2022, από το ιατρείο που διέθετε στην κλινική, χημειοθεραπευτικά φάρμακα για ασθενείς του και στη συνέχεια επιλαμβανόταν της χορήγησής τους στο μη αδειοδοτημένο Ογκολογικό Τμήμα, ενώ την προετοιμασία των φαρμάκων αναλάμβανε προσωπικό της κλινικής.

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Η ΕΑΔ τον χαρακτηρίζει συνυπεύθυνο για τη μη νόμιμη λειτουργία του Ογκολογικού Τμήματος, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, ότι η παροχή υπηρεσιών σε μη αδειοδοτημένο χώρο αντίκειται στην επιστημονική και ηθική ευθύνη του ιατρού και ότι δεν υπήρχε έγγραφη σύμβαση με την κλινική που να καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνεργασίας.

Παράλληλα, η ΕΑΔ εξέτασε δείγμα ασθενών του συγκεκριμένου ιατρού. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ορισμένοι ασθενείς εισήχθησαν στην κλινική, κατόπιν εντολής άλλου ιατρού της κλινικής, για ολιγοήμερη νοσηλεία και με διαγνώσεις που δεν αφορούσαν μορφή κακοήθειας, ενώ κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους χορηγήθηκαν συγκεκριμένα χημειοθεραπευτικά φάρμακα.

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Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την ΕΑΔ, αποτελούν ενδείξεις για την υποβολή μη ορθών στοιχείων στον ΕΟΠΥΥ με σκοπό την αποζημίωση νοσηλειών της κλινικής. Για τον λόγο αυτό, η έκθεση διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ για τις δικές του ενέργειες ως προς την ορθότητα των στοιχείων που είχαν υποβληθεί.

Είχε ήδη εισηγηθεί το «λουκέτο» η αρμόδια Επιτροπή

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον διάσταση, καθώς η Επιτροπή ελέγχου ιδιωτικών κλινικών της αρμόδιας Περιφέρειας είχε πραγματοποιήσει έκτακτο έλεγχο καλής λειτουργίας το 2025.

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Τότε, σύμφωνα με την ΕΑΔ, διαπιστώθηκε ότι η κλινική δεν διέθετε το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό για την ασφαλή λειτουργία της.

Η Επιτροπή εισηγήθηκε αρχικά την ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας λόγω υποστελέχωσης και μη συμμόρφωσης με συστάσεις και παρατηρήσεις της. Μετά την ανάκληση της Βεβαίωσης, στις αρχές του 2026, εισηγήθηκε την οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής και την αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. (ΑΕΔ)

Ωστόσο, όπως επισημαίνει η ΕΑΔ, στην έκθεση της συγκεκριμένης Επιτροπής δεν καταγράφηκαν τα ευρήματα που προέκυψαν από τον δικό της έλεγχο.

Μεταξύ αυτών ήταν η ύπαρξη του πλήρως εξοπλισμένου μη αδειοδοτημένου Ογκολογικού Τμήματος, ο θάλαμος βιολογικής ασφάλειας, η διαδικτυακή προβολή του Τμήματος, η παρουσία ιατρού με ειδικότητα που δεν συμπεριλαμβανόταν στην ισχύουσα άδεια, η απουσία έγγραφων συμβάσεων με συνεργαζόμενους ιατρούς και η μη ύπαρξη ΜΕΘ.

Δεν είχε διακοπεί οριστικά η λειτουργία της κλινικής

Παρά την εισήγηση για οριστική διακοπή λειτουργίας και αφαίρεση της άδειας, η αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας δεν είχε προχωρήσει στην οριστική διακοπή λειτουργίας της κλινικής.

Η ΕΑΔ επισημαίνει ότι αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η ανάκληση της Βεβαίωσης Καλής Λειτουργίας στις αρχές του 2026.

Παράλληλα, αναζητήθηκαν αρμοδίως πειθαρχικές ευθύνες για ενδεχόμενες παραλείψεις ή μη νόμιμες ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών και των εμπλεκόμενων οργάνων. (ΑΕΔ)

Οι συστάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας

Η ΕΑΔ εισηγήθηκε στην αρμόδια Περιφέρεια να προχωρήσει στην οριστική διακοπή λειτουργίας και στην ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της κλινικής, λαμβάνοντας υπόψη και την κατάσταση που διαπιστώθηκε κατά τον τελευταίο έλεγχο.

Παράλληλα, εισηγήθηκε την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στην κλινική, καθώς και την ενημέρωση των ιδιωτικών κλινικών και των επιτροπών ελέγχου για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία.

Προς την αρμόδια Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, η ΕΑΔ ζήτησε την αυστηρή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και των χρονικών προθεσμιών συμμόρφωσης, καθώς και να μην γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις ως υποκατάστατο των απαιτούμενων εγγράφων.

Στην ίδια την κλινική συστήθηκε να διορθώσει την ιστοσελίδα της, ώστε οι υπηρεσίες και οι παροχές που παρουσιάζει να ανταποκρίνονται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της. (ΑΕΔ).