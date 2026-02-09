Φωτιά σε μηχανοστάσιο στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Νέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 9/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπόγειο χώρο στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Νέα Ιωνία.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του σούπερ μάρκετ επί της οδού Κασταμόνης, με 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα να κινητοποιούνται για να προχωρήσουν σε ενέργειες κατάσβεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η εικόνα δεν είναι ανησυχητική, ενώ ο χώρος έχει εκκενωθεί από πολίτες και προσωπικό.