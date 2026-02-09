Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη;
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η απόφαση του Αρείου Πάγου παρέχει επαρκή προστασία στους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε μηχανοστάσιο στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Νέα Ιωνία

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε μηχανοστάσιο στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Νέα Ιωνία
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ
UPD: 16:46

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Δευτέρας 9/2 καθώς ξέσπασε φωτιά σε υπόγειο χώρο στο σούπερ μάρκετ «Σκλαβενίτης» στη Νέα Ιωνία.

Συγκεκριμένα, η φωτιά ξέσπασε στο μηχανοστάσιο του σούπερ μάρκετ επί της οδού Κασταμόνης, με 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα να κινητοποιούνται για να προχωρήσουν σε ενέργειες κατάσβεσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, η εικόνα δεν είναι ανησυχητική, ενώ ο χώρος έχει εκκενωθεί από πολίτες και προσωπικό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ