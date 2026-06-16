Νέα Ιωνία: Κολώνα φωταγώγησης κατέρρευσε κι έπεσε πάνω σε αυτοκίνητο (Φωτογραφία)

Αναστάτωση προκλήθηκε στη Νέα Ιωνία όταν κολώνα φωταγώγησης κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Ευτυχώς, από το περιστατικό δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο το συμβάν έχει ανοίξει ξανά τη συζήτηση γύρω από την κατάσταση των υποδομών και τη συντήρηση των δρόμων στον δήμο.

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Κάτοικοι της περιοχής καταγγέλλουν ότι υπάρχουν εδώ και καιρό σοβαρά ζητήματα με την ασφάλεια και τη φθορά σε βασικές δημοτικές εγκαταστάσεις, ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις πριν συμβεί κάποιο σοβαρότερο ατύχημα.

Το περιστατικό ανέδειξε με ανάρτησή του ο πρώην υποψήφιος δήμαρχος και στέλεχος της αντιπολίτευσης, Βασίλης Χριστοδούλου, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά: «Σε αποσύνθεση ο δήμος Νέας Ιωνίας!»

Η ανάρτηση προκάλεσε αντιδράσεις και νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης για την κατάσταση των δημοτικών υποδομών, με τους πολίτες να ζητούν απαντήσεις αλλά και ουσιαστικές λύσεις.