Συνελήφθη 26χρονος που ρήμαζε καταστήματα στη Νέα Ιωνία

Χειροπέδες σε έναν 26χρονο πέρασε η αστυνομία στη Νέα Ιωνία, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για σωρεία κλοπών και διαρρήξεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

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Από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέας Ιωνίας/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α. διακριβώθηκε η δράση 26χρονου αλλοδαπού στην τέλεση κλοπών – διαρρήξεων σε καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας, ο οποίος συνελήφθη απογευματινές ώρες της 20-6-2026 από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα, τετελεσμένες και σε απόπειρα, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κατ’ εξακολούθηση και παραβίαση περιορισμών διαμονής.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγεγραμμένων κλοπών – διαρρήξεων σε καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας και κατόπιν ενδελεχούς προανακριτικής έρευνας, ταυτοποιήθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία, ο 26χρονος ως δράστης και εξακριβώθηκε η εγκληματική του δραστηριότητα.

Ως προς τον τρόπο δράσης του, τουλάχιστον από το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, ο 26χρονος, κυρίως νυχτερινές και πρώτες πρωινές ώρες, αφού εντόπιζε τα καταστήματα – στόχους, αποκτούσε πρόσβαση στο εσωτερικό τους, παραβιάζοντας κλειδαριές και θραύοντας υαλοπίνακες με τη χρήση μεταλλικού καπακιού φρεατίου, αφαιρώντας χρηματικά ποσά και ηλεκτρονικές συσκευές.

Από την έως τώρα προανακριτική έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί -10- περιπτώσεις κλοπών – διαρρήξεων, από καταστήματα στην περιοχή της Νέας Ιωνίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.