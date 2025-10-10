Φωτιά σε υπαίθριο χώρο στον Ασπρόπυργο – Αναφορές για εκρήξεις

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Παρασκευής 10/10 σε υπαίθριο χώρο πίσω από το νεκροταφείο του Ασπρόπυργου.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε δίπλα στην πίστα καρτ, ενώ σύμφωνα με το Thriassio.gr υπάρχουν αναφορές από πολίτες για εκρήξεις πιθανότατα από υλικά ή φιάλες που βρίσκονται σε παρακείμενες αποθήκες.

Στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 7 οχήματα.