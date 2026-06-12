Φωτιά σε υγροβιότοπο στην Εύβοια – Μεγάλη η κινητοποίηση της πυροσβεστικής (Εικόνες)

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Εύβοια μετά από φωτιά που ξέσπασε σε υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

Όπως μεταδίδει το evima , φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή του Κολοβρέχτη και ειδικότερα στον υγροβιότοπο στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων.

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Στο σημείο επιχειρούν για την κατάσβεση δυνάμεις από την πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας, οι εθελοντές των Ψαχνών καθώς και υδροφόρα του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, προς το παρόν έχουν κινητοποιηθεί 21 πυροσβέστες και 6 οχήματα μαζί με μία ομάδα πεζοπόρων για την αντιμετώπιση του περιστατικού