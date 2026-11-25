Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου σε σορό από παλέτες σε υπαίθριο χώρο στη Μάνδρα Αττικής.

Λόγω της φωτιά σημειώνεται διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών με την οδό Λουκά.

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Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο αποθήκης επί της οδού Λ.Λουκά στη Μάνδρα Αττικής.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 5:00.

Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας και Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται στον αύλειο χώρο σε παλέτες ,χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.