Φωτιά σε παλέτες σε υπαίθριο χώρο στη Μάνδρα (φωτογραφίες)
Διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο
Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Τετάρτης, 25 Νοεμβρίου σε σορό από παλέτες σε υπαίθριο χώρο στη Μάνδρα Αττικής.
Λόγω της φωτιά σημειώνεται διακοπή κυκλοφορίας στη συμβολή της Ε.Ο. Ελευσίνας – Θηβών με την οδό Λουκά.
Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:
Πυρκαγιά σε υπαίθριο χώρο αποθήκης επί της οδού Λ.Λουκά στη Μάνδρα Αττικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Νοεμβρίου 2026, περίπου στις 5:00.
Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα απο την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευσίνας και Πυροσβεστική Υπηρεσία Μεγάρων.
Η πυρκαγιά εντοπίζεται στον αύλειο χώρο σε παλέτες ,χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.
πηγή στην Google
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