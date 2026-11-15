Μάνδρα: 9 χρόνια από τη φονική πλημμύρα με τους 25 νεκρούς

Εννέα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, από τη φονική πλημμύρα στη Μάνδρα, που σημειώθηκε στις 15 Νοεμβρίου 2017, η οποία άφησε πίσω της 25 νεκρούς και τεράστιες καταστροφές.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, οι φονικές πλημμύρες παρέσυραν τα πάντα στο πέρασμά τους, με τραγικό απολογισμό 25 ανθρώπινες ζωές. Παράλληλα, προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές στην περιοχή, καταστρέφοντας 794 κατοικίες, 126 επαγγελματικούς χώρους και οκτώ δημόσια κτίρια.

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Σήμερα, εννέα χρόνια μετά την τραγωδία, η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή. Ο Δήμος Μάνδρας και ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κοτοπούλη, προκειμένου να τιμήσουν τη μνήμη των 25 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η κίνηση μικρών παιδιών, τα οποία άφησαν ζωγραφιές στο μνημείο των θυμάτων, στέλνοντας τα δικά τους μηνύματα για τους κινδύνους που εγκυμονούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα και την ανάγκη προστασίας από αυτά.

Η ανάρτηση Κολυδά

Με αφορμή τη συμπλήρωση εννέα ετών από την τραγωδία, ο μετεωρολόγος Θεόδωρος Κολυδάς προχώρησε σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, θέτοντας το ερώτημα τι άλλαξε πραγματικά από τότε και ποια είναι τα επόμενα βήματα που απαιτούνται για την προστασία των πολιτών.

Όπως επισημαίνει, το φαινόμενο είχε καταγραφεί από τα διαθέσιμα μετεωρολογικά συστήματα, καθώς υπήρχε ραντάρ και η εξέλιξή του ήταν γνωστή. Εκείνο που έλειπε, σύμφωνα με τον ίδιο, ήταν μια ολοκληρωμένη αλυσίδα έγκαιρης προειδοποίησης, από την παρατήρηση και την άμεση πρόγνωση έως την υδρολογική εκτίμηση, τη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων και την έγκαιρη ενημέρωση των πολιτών.

Ο κ. Κολυδάς αναφέρει ότι έκτοτε έχουν γίνει σημαντικά βήματα, όπως η λειτουργία του 112, η αναβάθμιση της Πολιτικής Προστασίας και η εγκατάσταση νέων μετεωρολογικών ραντάρ.

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Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η μετάβαση από την πρόγνωση του καιρού στην πρόγνωση των επιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, δεν αρκεί να γνωρίζουμε πόσο θα βρέξει, αλλά πρέπει να μπορούμε να προβλέπουμε πού θα κατευθυνθεί το νερό και ποιες περιοχές και ποιοι άνθρωποι κινδυνεύουν.