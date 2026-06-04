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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χωράφι στο Μαρκόπουλο Αττικής – Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Επί της οδού Μυρρινούντος

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χωράφι στο Μαρκόπουλο Αττικής – Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 13:22

Πυρκαγιά σε χωράφι μικρής έκτασης ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στο Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού Μυρρινούντος.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή και έθεσαν την φωτιά υπό μερικό έλεγχο σχεδόν άμεσα.

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