Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε χωράφι στο Μαρκόπουλο Αττικής – Ισχυρή κινητοποίηση της πυροσβεστικής
Επί της οδού Μυρρινούντος
Πυρκαγιά σε χωράφι μικρής έκτασης ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης (4/6) στο Μαρκόπουλο Αττικής επί της οδού Μυρρινούντος.
Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή και έθεσαν την φωτιά υπό μερικό έλεγχο σχεδόν άμεσα.
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