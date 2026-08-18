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Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Κάηκε ολοσχερώς το κτήριο (φωτογραφίες+βίντεο)

Επιχειρούν 21 πυροσβέστες

Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Κάηκε ολοσχερώς το κτήριο (φωτογραφίες+βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 14:10

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Σφακάκι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

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Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.

Φωτογραφία
Φωτογραφία

Το κτήριο κάηκε ολοσχερώς, ενώ το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.

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