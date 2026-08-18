Φωτιά σε αποστακτήριο στο Ρέθυμνο – Κάηκε ολοσχερώς το κτήριο (φωτογραφίες+βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε επιχείρηση στο Ρέθυμνο, στην περιοχή Σφακάκι, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για χώρο αποστακτηρίου.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 21 πυροσβέστες με 7 οχήματα, ενώ συνδράμει και ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

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#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό κτήριο, στην περιοχή Σφακάκι Ρεθύμνου Κρήτης. Επιχειρούν 21 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2026

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν τραυματισμοί.

Τα ακριβή αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα για την ώρα.

Το κτήριο κάηκε ολοσχερώς, ενώ το βάρος της επιχείρησης έχει πέσει στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς εκτός των εγκαταστάσεων του αποστακτηρίου. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς.