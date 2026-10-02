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ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συγκλονίζει η κόρη του κτηνοτρόφου που εντοπίστηκε νεκρός – “Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος”

Ο 79χρονος είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Τετάρτης

Ρέθυμνο: Συγκλονίζει η κόρη του κτηνοτρόφου που εντοπίστηκε νεκρός – “Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος”
DEBATER NEWSROOM

Τις τραγικές στιγμές της εξαφάνισης κι εν τέλει του εντοπισμού της σορού του 79χρονου κτηνοτρόφου από τις Καρίνες Ρεθύμνου περιέγραψε η κόρη του.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στο STAR, η γυναίκα εξήγησε πώς ξεκίνησαν οι έρευνες όταν η οικογένεια διαπίστωσε ότι ο ηλικιωμένος δεν είχε επιστρέψει από τα ζώα του το βράδυ της Τετάρτης, 30 Σεπτεμβρίου. Η αναζήτηση είχε τελικά τραγική κατάληξη, καθώς ο άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Πέμπτης.

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Η σορός του εντοπίστηκε εν μέσω κακοκαιρίας σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του, με δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να φτάνουν στο σημείο για την ανάσυρσή της.

«Έφυγε μόνος του χθες το απόγευμα να πάει να φτιάξει τα πρόβατα, γενικά τα ζώα, γιατί δεν έχει μόνο πρόβατα. Στις 11:30 η ώρα γύρισε σπίτι ο αδελφός μου και αρχίσαμε να τον ψάχνουμε. Σταμάτησαν στις 04:00 και μετά συνέχισαν το πρωί», ανέφερε η κόρη του.

Οι έρευνες διακόπηκαν τα ξημερώματα και άρχισαν εκ νέου το πρωί, οπότε και εντοπίστηκε αρχικά ένα προσωπικό αντικείμενο του ηλικιωμένου.

«Πρώτα βρέθηκε το μπουφάν του και μετά ο ίδιος», είπε χαρακτηριστικά η κόρη του, περιγράφοντας τη στιγμή που οι αναζητήσεις οδήγησαν στον εντοπισμό του πατέρα της.

Η ίδια αναφέρθηκε ακόμη στη μητέρα της, η οποία είχε φύγει από τη ζωή πριν από χρόνια.

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