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Φωτιά στον Κόμιτο Καρύστου: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Στη “μάχη” πέντε εναέρια μέσα

Επιχειρούν 29 πυροσβέστες

Φωτιά στον Κόμιτο Καρύστου: Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις – Στη “μάχη” πέντε εναέρια μέσα
ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 13:49

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης, 18 Αυγούστου σε δασική έκταση στον Κόμιτο Καρύστου.

Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Κάρυστο οι δυνάμεις ενισχύθηκαν και επιχειρούν πλέον 29 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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Στην περιοχή πνέουν μέτριοι άνεμοι, με την φωτιά να είναι μικρής έκτασης μέχρι στιγμής.

Υπενθυμίζεται ότι αρχικά, για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

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