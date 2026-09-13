Φωτιά τώρα στην Πελασγία Φθιώτιδας – Στη μάχη 4 αεροσκάφη και ελικόπτερο

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Πελασγίας Φθιώτιδας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με άτυπη ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 14:10 της Κυριακής 13 Σεπτεμβρίου 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μάχη 35 πυροσβέστες και πέντε εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 11 πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας διαδοχικές ρίψεις νερού στην περιοχή.

Συνδρομή του Δήμου Στυλίδας με υδροφόρες

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Στυλίδας, ο οποίος κινητοποιήθηκε διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Παράλληλα, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει σε όλη τη διάρκεια του περιστατικού συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, ώστε να παρακολουθείται η εξέλιξη του πύρινου μετώπου.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το αρμόδιο Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Φθιώτιδας.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη.