Αποκλειστικό DEBATER: Η πρώτη εικόνα του πυροσβεστικού ελικοπτέρου που καθηλώθηκε στον Αώο

Την πρώτη εικόνα από το πυροσβεστικό ελικόπτερο που καθηλώθηκε στον ποταμό Αώο, έπειτα από μηχανική βλάβη, εξασφάλισε το DEBATER.

Στην αποκλειστική φωτογραφία διακρίνεται το εναέριο μέσο ακινητοποιημένο μέσα στην κοίτη του ποταμού, κοντά στην Κόνιτσα. Τα δύο μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή.

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Η αποκλειστική εικόνα του DEBATER από τον Αώο

Τι συνέβη

Μηχανική βλάβη παρουσίασε το πυροσβεστικό ελικόπτερο που συμμετείχε στην επιχείρηση κατάσβεσης δασικής πυρκαγιάς στο όρος Τύμφη, ανατολικά της Τοπικής Κοινότητας Καλλιθέας και κοντά στην Κόνιτσα.

Το εναέριο μέσο καθηλώθηκε στον ποταμό Αώο, με τα δύο μέλη του πληρώματός του να είναι ασφαλή.

Η βλάβη εκδηλώθηκε κατά τη λήψη νερού

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο χειριστής αντιλήφθηκε τη μηχανική βλάβη την ώρα που το ελικόπτερο πραγματοποιούσε λήψη νερού από τον ποταμό.

Οι εναέριες ρίψεις σταμάτησαν αμέσως και το ελικόπτερο παραμένει καθηλωμένο, χωρίς να κινδυνεύσει το πλήρωμά του.

Από κεραυνό η φωτιά στην Τύμφη

Η δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε έπειτα από πτώση κεραυνού και καίει σε δύσβατο και απόκρημνο σημείο, σε υψόμετρο περίπου 1.200 μέτρων.

Για την κατάσβεσή της επιχειρεί ομάδα πεζοπόρου τμήματος με επτά πυροσβέστες, με τη συνδρομή της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κόνιτσας.