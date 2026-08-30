Παναθηναϊκός: Στην αποστολή με Λεβαδειακό οι Λούζα και Κάνγκουα – Εκτός ο Τσιριβέγια
Ο Μαροκινός μέσος τέθηκε αμέσως στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ. Υποψήφιος για το βασικό σχήμα απέναντι στον Λεβαδειακό ο Κινγκς Κάνγκουα.
Με δύο νέα πρόσωπα θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός, καθώς οι Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.
Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Κυριακής (30/8) την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας (31/8, 19:30), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.
Πρώτη προπόνηση και αποστολή για τον Λούζα
Ο Ιμράν Λούζα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ακολουθώντας ολόκληρο το πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης».
Αμέσως μετά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε τον διεθνή Μαροκινό μέσο στην αποστολή, δείχνοντας ότι τον υπολογίζει από το ξεκίνημα της παρουσίας του στην ομάδα.
Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά και ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι» και συγκεντρώνει πιθανότητες να αγωνιστεί στο βασικό σχήμα.
Αντίθετα, εκτός έμεινε ο τραυματίας Πέδρο Τσιριβέγια.
Η αποστολή του Παναθηναϊκού
Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.
Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ακόλουθη 23μελή αποστολή:
Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.
Στο Κορωπί ο Γιάννης Αλαφούζος
Το «παρών» στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.
Νωρίτερα, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τον Τζέικομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τους οποίους συζήτησε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.
πηγή στην Google
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