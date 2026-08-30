Παναθηναϊκός: Στην αποστολή με Λεβαδειακό οι Λούζα και Κάνγκουα – Εκτός ο Τσιριβέγια

Με δύο νέα πρόσωπα θα ταξιδέψει στη Λιβαδειά ο Παναθηναϊκός, καθώς οι Ιμράν Λούζα και Κινγκς Κάνγκουα συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό.

Οι «πράσινοι» ολοκλήρωσαν το απόγευμα της Κυριακής (30/8) την προετοιμασία τους για τον εκτός έδρας αγώνα της Δευτέρας (31/8, 19:30), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Super League.

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Πρώτη προπόνηση και αποστολή για τον Λούζα

Ο Ιμράν Λούζα πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, ακολουθώντας ολόκληρο το πρόγραμμα στο «Γ. Καλαφάτης».

Αμέσως μετά, ο Τζέικομπ Νίστρουπ συμπεριέλαβε τον διεθνή Μαροκινό μέσο στην αποστολή, δείχνοντας ότι τον υπολογίζει από το ξεκίνημα της παρουσίας του στην ομάδα.

Στην αποστολή βρίσκεται για πρώτη φορά και ο Κινγκς Κάνγκουα, ο οποίος ετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με το «τριφύλλι» και συγκεντρώνει πιθανότητες να αγωνιστεί στο βασικό σχήμα.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο τραυματίας Πέδρο Τσιριβέγια.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού

Το πρόγραμμα της τελευταίας προπόνησης περιλάμβανε προθέρμανση, rondo, ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και εξάσκηση στις στατικές φάσεις.

Μετά την ολοκλήρωσή της, ο Τζέικομπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την ακόλουθη 23μελή αποστολή:

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Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Καλάμπρια, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Πάλμερ-Μπράουν, Καμαρά, Κοντούρης, Μπινιάρης, Κάνγκουα, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Λούζα, Πελίστρι, Αντίνο, Κυριόπουλος, Γκαρσία, Τετέι, Ραστόντερ και Ντέσερς.

Στο Κορωπί ο Γιάννης Αλαφούζος

Το «παρών» στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού έδωσε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε την τελευταία προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό μαζί με τον τεχνικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

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Νωρίτερα, ο Γιάννης Αλαφούζος είχε κατ’ ιδίαν συναντήσεις τόσο με τον Τζέικομπ Νίστρουπ όσο και με τον Στέφανο Κοτσόλη, με τους οποίους συζήτησε όλα τα ζητήματα που αφορούν την ομάδα.