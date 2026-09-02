Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Σπάτα
Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του κοιμητηρίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:15.
Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 14 οχήματα.
Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.
Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.
Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 2, 2026
Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.
πηγή στην Google
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