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ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Σπάτα

Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Σπάτα
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:43

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του κοιμητηρίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:15.

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Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 14 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.

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