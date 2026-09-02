Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στα Σπάτα

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε μέσα σε 15 λεπτά η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης, 2 Σεπτεμβρίου σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του κοιμητηρίου του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδας.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 02 Σεπτεμβριου 2026, περίπου στις 12:15.

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Κινητοποιήθηκαν 46 πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 14 οχήματα.

Επίσης για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής.

Κινητοποιήθηκαν 46 #πυροσβέστες με δυο ομάδες πεζοπόρων της 1ης #ΕΜΟΔΕ, #Εθελοντές, 14 οχήματα και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. September 2, 2026

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν υδροφόρες από το Δήμο Σπατών – Αρτέμιδας.

Σήμερα η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην περιοχή Πετροκορυφή, δήμου Σπατών – Αρτέμιδας, Αττικής. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ September 2, 2026

Καθόλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχής εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας .

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.