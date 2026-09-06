Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στους Πετσακούς Αχαΐας

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 6 Σεπτεμβρίου σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πετσακοί Αχαΐας.

Η εικόνα της φωτιάς παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, έπειτα από την επιχείρηση των ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων που κινητοποιήθηκαν στην περιοχή.

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Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος είχε ενημερωθεί για το περιστατικό περίπου στις 15:00.

Επιχείρησαν 30 πυροσβέστες και επτά εναέρια μέσα

Για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 6ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εννέα πυροσβεστικά οχήματα.

Από αέρος συμμετείχαν στην επιχείρηση:

έξι πυροσβεστικά αεροσκάφη,

ένα ελικόπτερο.

Στο έργο της Πυροσβεστικής συνέδραμε και ο αρμόδιος δήμος, διαθέτοντας υδροφόρες.

Συνεχής παρακολούθηση από drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων λάμβανε συνεχή εικόνα από drone.

Η εξέλιξη της πυρκαγιάς παρακολουθούνταν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, διευκολύνοντας τον συντονισμό των δυνάμεων που επιχειρούσαν στο πεδίο.

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Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς η Αχαΐα

Η περιοχή της Αχαΐας βρισκόταν την Κυριακή σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 3.

Παρότι δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

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Έρευνα για τα αίτια

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αχαΐας.

Το αρμόδιο κλιμάκιο θα εξετάσει τα στοιχεία από την περιοχή, προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς