Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Χρυσόκαστρο Καβάλας
Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας.
Στο σημείο εξακολουθούν να επιχειρούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις.
Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης σε δασική έκταση στο Χρυσόκαστρο Καβάλας, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 16:15.
Οι δυνάμεις που επιχειρούν
Στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 7ης ΕΜΟΔΕ και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Από αέρος πραγματοποιεί ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, συνδράμοντας τις επίγειες δυνάμεις στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς.
Παράλληλα, ο Δήμος Παγγαίου κινητοποιήθηκε για την παροχή υδροφόρων στο έργο της κατάσβεσης.
Σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση, η πυρκαγιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.
Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς
Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
πηγή στην Google
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