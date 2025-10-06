Φορτηγό πλοίο προσέκρουσε στη Σύμη χωρίς τραυματισμούς – Το πλοίο μετέφερε 487 τόνους Scrap

Ένα ελληνικό φορτηγό πλοίο προσέκρουσε χθες το πρωί σε βραχώδες σημείο νότια της Σύμης. Το πλοίο, που είχε ξεκινήσει από τη Ρόδο με προορισμό τον Βόλο και μετέφερε 487 τόνους Scrap, έφτασε μόνο του στο λιμάνι «Πεδί» της Σύμης.

Στον έλεγχο διαπιστώθηκαν δύο ρήγματα στο δεξιό πρωραίο μέρος πάνω από την ίσαλο γραμμή. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, δεν παρατηρήθηκε ρύπανση και δεν μπήκε νερό στο πλοίο.

Το Λιμεναρχείο Σύμης απαγόρευσε τον απόπλου μέχρι να εκδοθεί βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.