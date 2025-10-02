Τραγωδία στην Κεφαλονιά: Νεκρός ένας 80χρονος που έπεσε με το όχημα του στην θάλασσα

Τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Κεφαλονιά όταν ένας 80χρονος έχασε τη ζωή του αφού έπεσε με το αυτοκίνητό του στη θάλασσα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Πόρου Κεφαλληνίας για πτώση ενός Ι.Χ.Ε. οχήματος εντός της θάλασσας στην περιοχή του παλαιού λιμένα. Αμέσως, στο σημείο έσπευσαν ένα Περιπολικό όχημα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς, καθώς και το ιδιωτικό σκάφος “ΕΡΩΣ” Σ.Π. 1684, με επιβαίνοντα στέλεχος της Λιμενικής Αρχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τη συνδρομή ενός ιδιώτη δύτη που μετέβη στο σημείο, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 80χρονος ημεδαπός οδηγός του οχήματος. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Το Ι.Χ.Ε όχημα ανελκύστηκε από ιδιωτικό γερανοφόρο όχημα, με τη συνδρομή δύτη και ιδιωτικού σκάφους, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση. Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Πόρου του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.