Φονικό στη Φοινικούντα: Αθώος δηλώνει ο ανιψιός – Μεταφέρεται με τον επιχειρηματία στην Καλαμάτα για να απολογηθούν

Τρέχουν οι εξελίξεις γύρω από το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας, μετά τις συλλήψεις του ανιψιού του ιδιοκτήτη και του επιχειρηματία φίλου του.

Το πρωί της Πέμπτης 11/12 οι δύο συλληφθέντες, που κατηγορούνται ως ηθικοί αυτουργοί στο στυγερό έγκλημα της 5ης Οκτωβρίου, οδηγήθηκαν υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της Ευελπίδων.

Εκεί, ο εισαγγελέας εκτέλεσε τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του επιχειρηματία.

Σε δήλωσή του από τα δικαστήρια της, ο συνήγορος του ανιψιού, Γιάννης Βέρρας, ανέφερε ότι ο εντολέας του αρνείται όσα του αποδίδονται.

«Είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως «δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος».

Μετά την εκτέλεση του εντάλματος, οι δύο κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Καλαμάτας για να απολογηθούν.

Στη Γερμανία ο τρίτος καταζητούμενος για το έγκλημα στη Φοινικούντα

Παρά τις δύο νέες συλλήψεις, που έγιναν σχεδόν 2,5 μήνες μετά το διπλό φονικό στο κάμπινγκ, η υπόθεση θρίλερ δεν έχει κλείσει, καθώς εκκρεμεί η σύλληψη ενός ακόμη ατόμου.

Πρόκειται για άτομο, που σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, βρίσκεται στη Γερμανία για αναψυχή και ήδη οι Αρχές της χώρας έχουν λάβει σήμερα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του.

Το τρίτο αυτό άτομο φέρεται να ήταν αυτός που μετέφερε τον 22χρονο, που αρχικά θεωρείτο συνεργός στη διπλή δολοφονία, από τη Φοινικούντα στην Καλαμάτα.

Σύμφωνα με το Star, για τις ανακριτικές αρχές, ο 22χρονος φερόμενος ως συνεργός, που αρχικά θεωρούνταν βοηθητικός ρόλος, φαίνεται πλέον –μετά από δίμηνη έρευνα– να είναι ο άνθρωπος που πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άντρες στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Σημειώνεται πως τα εντάλματα σύλληψης σε βάρος των τριών ατόμων εκδόθηκαν αφού προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους από καταθέσεις συγγενών και μαρτύρων, από την ανάλυση των διαθηκών του θύματος αλλά και από τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά το έγκλημα.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εντάλματος, ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας άσκησαν πίεση στον συνεργό, ώστε να τελεστεί το έγκλημα. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε άμεσες συμπληρωματικές απολογίες των δύο 22χρονων που ήδη κρατούνται στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι ο επιχειρηματίας, εκτός του ότι ήταν εργοδότης του ενός εκ των δύο νεαρών, ήταν και το πρόσωπο στο οποίο τηλεφώνησε ο ανιψιός αμέσως μετά το διπλό φονικό.