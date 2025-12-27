Φωκίδα: Η στιγμή της ανάσυρσης των σορών των ορειβατών στα Βαρδούσια όρη – Δείτε το βίντεο

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το απόγευμα του Σαββάτου η ανάσυρση των σορών των 4 ανθρώπων που έχασαν την ζωή του στα Βαρδούσια όρη της Φωκίδας μετά από πτώση χιονοστιβάδας.

Με την συμβολή ελικοπτέρου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας μεταφέρθηκαν οι σοροί των 4 ορειβατών από τη Φωκίδα. Η επιχείρηση έγινε κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες λόγω της σφοδρής κακοκαιρίας που σημειώθηκε στα Βαρδούσια όρη, ενώ οι άτυχοι ορειβάτες βρέθηκαν σε δύσβατο σημείο κάτι που δυσκόλεψε την διαδικασία.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι διασώστες ήρθαν αντιμέτωποι με πυκνή ομίχλη και ισχυρούς ανέμους που εκδηλώνονταν κατά διαστήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ελικόπτερο προχώρησε στην ανάσυρση των σορών μία προς μία με τη χρήση βίντσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και των διασωστών.

Τις στιγμές της απομάκρυνσης των σορών των τεσσάρων άτυχων ορειβατών από το απόκρημνο σημείο όπου βρήκαν τραγικό θάνατο στα Βαρδούσια όρη αποτυπώνει βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στο ντοκουμέντο εικονίζεται η στιγμή που η ειδική ομάδα διασωστών προσεγγίζει τις σορούς και τις παραδίδει στο ελικόπτερο.

Τα σενάρια γύρω από την τραγωδία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι η ομάδα ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκε λόγω του πυκνού χιονιού και της μορφολογίας του εδάφους, χάνοντας το κανονικό μονοπάτι προς την κορυφή και οδηγούμενη σε επικίνδυνη ζώνη, όπου εκδηλώθηκε χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι οι ορειβάτες, έχοντας περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, πιθανόν να επέλεξαν συντομότερη αλλά πιο απαιτητική διαδρομή, χωρίς να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να ξεκίνησαν την ανάβαση με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από την παρουσία τους, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν η τετραμελής ομάδα ορειβατών αναχώρησε από το χωριό Αθανάσιος Διάκος στη Φωκίδα με προορισμό την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια Όρη.

Η προγραμματισμένη διαδρομή θεωρούνταν σύντομη, ωστόσο η επικοινωνία με τους οικείους τους διακόπηκε, γεγονός που σήμανε συναγερμό. Στην αρχική παρέα επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, ο οποίος τελικά δεν τους ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Όταν διαπίστωσε ότι οι τέσσερις δεν είχαν επιστρέψει ούτε είχαν δώσει σημεία ζωής, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Έπειτα από πολύωρες και εντατικές έρευνες, οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, θαμμένοι κάτω από το χιόνι.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.