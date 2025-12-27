Βαρδούσια: Με super puma και υπό αντίξοες συνθήκες ολοκληρώθηκε η ανάσυρση των σορών των 4 ορειβατών – Τα σενάρια που εξετάζονται

Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση ανάσυρσης των σορών των τεσσάρων ορειβατών που έχασαν τη ζωή τους στα Βαρδούσια Όρη, βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και την ορειβατική κοινότητα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, οι σοροί μεταφέρονται με ελικόπτερο στο γήπεδο της Ιτέας και από εκεί, με ασθενοφόρα, στα νοσοκομεία της Άμφισσας και της Αθήνας, όπου θα ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Η επιχείρηση χαρακτηρίστηκε ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι διασώστες ήρθαν αντιμέτωποι με πυκνή ομίχλη και ισχυρούς ανέμους που εκδηλώνονταν κατά διαστήματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, το ελικόπτερο προχώρησε στην ανάσυρση των σορών μία προς μία με τη χρήση βίντσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πληρωμάτων και των διασωστών.

Τα σενάρια γύρω από την τραγωδία

Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τρία βασικά σενάρια για τα αίτια της τραγωδίας. Το πρώτο σενάριο αναφέρει ότι η ομάδα ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκε λόγω του πυκνού χιονιού και της μορφολογίας του εδάφους, χάνοντας το κανονικό μονοπάτι προς την κορυφή και οδηγούμενη σε επικίνδυνη ζώνη, όπου εκδηλώθηκε χιονοστιβάδα.

Το δεύτερο σενάριο είναι οι ορειβάτες, έχοντας περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή τους, πιθανόν να επέλεξαν συντομότερη αλλά πιο απαιτητική διαδρομή, χωρίς να ληφθούν όλες οι απαραίτητες προφυλάξεις για τις συνθήκες που επικρατούσαν.

Το επικρατέστερο σενάριο είναι οι τέσσερις ορειβάτες να ξεκίνησαν την ανάβαση με καλό καιρό και ηλιοφάνεια, ωστόσο κατά τη διάρκεια της πορείας οι καιρικές συνθήκες μεταβλήθηκαν. Το φρέσκο και ασταθές χιόνι ενδέχεται να ενεργοποιήθηκε από την παρουσία τους, προκαλώντας τη χιονοστιβάδα που τους καταπλάκωσε.

To προφίλ των τεσσάρων νεκρών ορειβατών – Τελευταία στιγμή δεν πήγε μαζί τους και πέμπτος

Μεταξύ των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους ήταν και ένας έμπειρος ορειβάτης από την Ηλεία με πολλές αναβάσεις στο ενεργητικό του και μάλιστα σε δύσκολες διαδρομές.

Facebook / Θ.Κ.

Το δεύτερο θύμα, ο Γ.Δ. είναι ο άνθρωπος που είχε κάνει το χωριό του Αθανασίου Διάκου σπίτι του και προσκάλεσε τους άλλους δύο για πεζοπορία. Facebook / Γ.Δ.

Το τρίτο θύμα ο Κ.Π., εργαζόταν σε εταιρεία προγραμματιστών, ενώ, φέρεται να έχει λατρεία για τα extreme sports.

Facebook / Κ.Π.

Το τέταρτο πρόσωπο, ήταν σύμφωνα με το trikalaola.gr, η 31χρονη δασκάλα Θ.Κ. με καταγωγή από χωριό του δήμου Τρικκαίων.

Facebook / Θ.Κ.

Στην παρέα επρόκειτο να πάει και ένας ακόμη ορειβάτης από τον Πύργο Ηλείας. Ωστόσο οι επαγγελματικές υποχρεώσεις που είχε δεν του επέτρεψαν να συμμετάσχει στην αποστολή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για τον ορειβάτη που ειδοποίησε ότι οι φίλοι του δεν έχουν δώσει σημεία ζωής.

Το χρονικό της τραγωδίας

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Πέμπτης, ανήμερα των Χριστουγέννων, όταν η τετραμελής ομάδα ορειβατών αναχώρησε από το χωριό Αθανάσιος Διάκος στη Φωκίδα με προορισμό την κορυφή Κόρακας στα Βαρδούσια Όρη.

Η προγραμματισμένη διαδρομή θεωρούνταν σύντομη, ωστόσο η επικοινωνία με τους οικείους τους διακόπηκε, γεγονός που σήμανε συναγερμό. Στην αρχική παρέα επρόκειτο να συμμετάσχει και πέμπτος ορειβάτης, ο οποίος τελικά δεν τους ακολούθησε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Όταν διαπίστωσε ότι οι τέσσερις δεν είχαν επιστρέψει ούτε είχαν δώσει σημεία ζωής, ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Έπειτα από πολύωρες και εντατικές έρευνες, οι τέσσερις ορειβάτες εντοπίστηκαν σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, σχεδόν αγκαλιασμένοι, θαμμένοι κάτω από το χιόνι.

Η ανακοίνωση της πυροσβεστικής

Κατά τις πρώτες πρωινές ώρες χθες Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου 2025, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για τον εντοπισμό τριών (3) ανδρών στην ευρύτερη ορεινή περιοχή πλησίον του οικισμού Αθανάσιος Διάκος Φωκίδας, στα Βαρδούσια Όρη.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Άμφισσας, το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Λιδωρικίου, οι Ορειβατικές Ομάδες Έρευνας – Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ.) της 1ης, 6ης, 7ης και 8ης Ε.Μ.Α.Κ., ειδικό ερπυστριοφόρο όχημα, η Ομάδα Σ.μη.Ε.Α. Θεσσαλίας, η Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας – Αναρρίχησης (Ε.Ο.Ο.Α.), η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (Ε.Ο.Δ.) καθώς και ελικόπτερο του Ε.Κ.Σ.Ε.Δ. ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

Οι Πυροσβέστες σε συνεργασία με τα στελέχη της Ε.Ο.Ο.Α. και της Ε.Ο.Δ., μετά από πολύωρες έρευνες εντόπισαν τέσσερα (4) άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους, εκ των οποίων τρεις (3) άνδρες και μια (1) γυναίκα, σε δυσπρόσιτη χιονοσκεπή περιοχή. Με συντονισμένες ενέργειες, τους μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο και στη συνέχεια με τη συνδρομή του ελικοπτέρου μεταφέρθηκαν διαδοχικά στη θέση “Κίρρα” Ιτέας όπου και παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του Ε.Κ.Α.Β.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε κατά τις απογευματινές ώρες σήμερα Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.