Φώκια εμφανίστηκε σε λιμανάκι της Ρόδου – Κολυμπούσε ανενόχλητη, δείτε το βίντεο

Ένα σπάνιο και ιδιαίτερα ευχάριστο θέαμα αντίκρισαν κάτοικοι και επισκέπτες στο Φαληράκι της Ρόδου, όταν μία φώκια έκανε την εμφάνισή της σε μικρό λιμανάκι της περιοχής.

Η φώκια κολυμπούσε ανενόχλητη στα νερά, δείχνοντας απόλυτα άνετη με την παρουσία ανθρώπων. Μάλιστα, δεν έδειξε να πτοείται από την κάμερα που κατέγραφε τις κινήσεις της, συνεχίζοντας να παίζει μέσα στο νερό και να κινείται χαλαρά στο λιμάνι.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και γρήγορα τράβηξε το ενδιαφέρον, καθώς τέτοιες εμφανίσεις, αν και όχι πρωτοφανείς, παραμένουν σπάνιες. Η παρουσία της φώκιας πιθανότατα συνδέεται με την αναζήτηση τροφής ή με την ανάγκη για ξεκούραση σε ήρεμα και ασφαλή νερά.

Υπενθυμίζεται ότι η μεσογειακή φώκια (Monachus monachus) είναι προστατευόμενο είδος και οι ειδικοί συνιστούν στους πολίτες να διατηρούν απόσταση, να αποφεύγουν τον θόρυβο και να μην επιχειρούν να την προσεγγίσουν ή να την ταΐσουν.

Το βίντεο με τη φώκια να κολυμπά ανέμελη στο λιμανάκι του Φαληρακίου αποτελεί μία υπενθύμιση της πλούσιας θαλάσσιας ζωής που φιλοξενεί το Αιγαίο και της ανάγκης σεβασμού και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.