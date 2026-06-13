Επίσκεψη Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ρόδο: Εξήγγειλε νέο Νοσοκομείο στην Κω και αναβάθμιση του λιμανιού της Ρόδου

Σημαντικές ανακοινώσεις για τα Δωδεκάνησα και ιδιαίτερα για τη Ρόδο και την Κω περιλάμβανε η επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο νησί, ο οποίος συνοδεύεται από τον Υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη. Στη Ρόδο βρίσκεται ήδη από τις προηγούμενες ημέρες και η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Τον Πρωθυπουργό συνοδεύουν, επίσης, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος και οι βουλευτές Δωδεκανήσου Γιάννης Παππάς, Μάνος Κόνσολας, Μίκα Ιατρίδη και Βασίλης Υψηλάντης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργός έδωσε το «πράσινο φως» στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου για την αξιοποίηση του κτιριακού συγκροτήματος του Παλιού Νοσοκομείου της Ρόδου, ανοίγοντας τον δρόμο για την προώθηση ενός έργου που απασχολεί επί χρόνια την τοπική κοινωνία.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέου Νοσοκομείου στην Κω, μία εξέλιξη ιδιαίτερης σημασίας για την ενίσχυση των υγειονομικών υποδομών στα νησιά της περιοχής και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε και η δημόσια τοποθέτηση τόσο του Πρωθυπουργού, όσο και του Υπουργού Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη, οι οποίοι εξέφρασαν την πλήρη εμπιστοσύνη τους προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο. Παράλληλα, δεσμεύθηκαν ότι η κυβέρνηση θα σταθεί αρωγός στην άμεση υλοποίηση του σχεδίου αξιοποίησης του Παλιού Νοσοκομείου, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο της Περιφέρειας στην προώθηση του έργου.

Ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε στη συνέχεια το λιμάνι της Ρόδου, όπου παρουσία των υπουργών, του Περιφερειάρχη, των βουλευτών και του προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου Βασίλη Βαγιανάκη, ενημερώθηκε αναλυτικά για το σχέδιο αξιοποίησης και αναβάθμισης του λιμένα.

Κατά την παρουσίαση δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, με στόχο την ενίσχυση του αναπτυξιακού και τουριστικού ρόλου της Ρόδου, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους επιβάτες και τη δημιουργία σύγχρονων υποδομών, που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες του νησιού.

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στη Ρόδο σηματοδοτεί τη βούληση για επιτάχυνση σημαντικών παρεμβάσεων στους τομείς της υγείας, των υποδομών και της ανάπτυξης με έργα που αναμένεται να επηρεάσουν καθοριστικά το μέλλον των Δωδεκανήσων τα επόμενα χρόνια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε λίγη ώρα ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει σε σύσκεψη με εκπροσώπους φορέων του τουρισμού που θα γίνει στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ενώ στην το μεσημέρι θα συναντήσει πολίτες σε κεντρικό καφέ της Ρόδου για να συζητήσει μαζί τους θέματα τα οποία τους απασχολούν αλλά παράλληλα τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που γίνεται από την κυβέρνηση σε μια σειρά από τομείς που τους αφορούν.

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη θα επισκεφθεί τον αρχαιολογικό χώρο «Περβόλα» στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, έναν από τους πιο εμβληματικούς χώρους του νησιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Είκοσι έξι χρόνια τώρα, μία έκταση πενήντα στρεμμάτων, πρακτικά στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, ρημάζει. Πήραμε την απόφαση με τον Υπουργό Υγείας να αναθέσουμε ουσιαστικά την αξιοποίηση αυτής της έκτασης, η οποία ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο, στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Αυτό το οποίο αναμένουμε τώρα από τον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε τέτοιου είδους σχεδιασμούς, είναι η εκπόνηση ενός συνολικού σχεδίου αξιοποίησης αυτής της έκτασης, στην οποία ενδεχομένως θα μπορούν να στεγαστούν υπηρεσίες, όπως ένα νέο δικαστικό μέγαρο, του οποίου η έλλειψη χρόνια ταλαιπωρεί συνολικά την πόλη της Ρόδου», ανέφερε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στον χώρο, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είμαστε ανοιχτοί, κ. Περιφερειάρχα, σε δημιουργικές ιδέες. Το βασικό το οποίο μας απασχολεί είναι να μην μένουν δημόσιες εκτάσεις αναξιοποίητες. Τώρα η ευθύνη περνά σε εσάς και εμείς θα σταθούμε στο πλευρό σας, αναμένοντας το δικό σας σχέδιο για να υποστηρίξουμε και χρηματοδοτικά, με όποιον τρόπο μπορούμε, τις προτάσεις τις οποίες θα καταθέσετε», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Δεχθήκαμε, κ. Πρόεδρε, το αίτημα όλων βασικά των συλλογικών φορέων της Ρόδου για να παραχωρήσουμε από το Νοσοκομείο της Ρόδου τον χώρο του παλαιού νοσοκομείου στην Περιφέρεια, ώστε να εκπονήσει ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης ενός πολύ μεγάλου χώρου εντός του οικιστικού ιστού της πόλεως, που έχει μείνει αναξιοποίητος 26 χρόνια», ανέφερε από την πλευρά του ο Υπουργός Υγείας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Από εδώ έφυγε το νοσοκομείο το 2000, είμαστε στο 2026 κι εκτός από κάποιες υπηρεσίες της Περιφέρειας, του Δήμου και του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου που στεγάζονται εδώ, το υπόλοιπο, κατά βάση το 80%, είναι τελείως αναξιοποίητο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι χάνει πολλά έσοδα το κράτος, ο Δήμος, η πόλη, η τοπική κοινωνία. Πρέπει να βρούμε λύση. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στον κ. Περιφερειάρχη, ο οποίος έχει την ευθύνη πια από σήμερα να αναλάβει αυτόν τον χώρο και νομίζω ότι θα παρουσιάσει κάτι σημαντικό για την τοπική κοινωνία», συμπλήρωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Είμαστε στο κέντρο της πόλης της Ρόδου, μόλις 300 μέτρα από το κέντρο της πόλης, σε μια έκταση που πλησιάζει ή ξεπερνάει τα 50 στρέμματα. Φανταστείτε μέσα στον πολεοδομικό ιστό, εδώ και 26 χρόνια -σωστά είπε ο κ. Υπουργός-, μία τεράστια τέτοια έκταση, εξαιρετικά σημαντική, μένει αναξιοποίητη. Σε κάποιες γωνιές της προσβάλλει κιόλας τον πολιτισμό μας, προσβάλλει και την εικόνα μας. Εμείς δεχθήκαμε την προτροπή των φορέων της πόλης να βγούμε μπροστά προκειμένου να δοθεί μία διέξοδος να γίνει επιτέλους ένα master plan, για να υπάρχει μια αξιοποίηση», τόνισε από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος και συνέχισε:

«Πιστεύουμε ότι αυτό εδώ το έργο δεν έχει να κάνει με την έκταση αυτή καθεαυτή μόνο, κ. Πρόεδρε, έχει να κάνει με μια προσπάθεια αναγέννησης μιας πόλης, που έχει να σχεδιαστεί εδώ και περίπου εκατό χρόνια. Μια πόλη πανέμορφη, υπέροχη, που είναι λίγο “κουρασμένη”.

Έχουμε ξεκινήσει και δουλεύουμε με ένα συνολικό πλάνο, μαζί με τους φορείς του τόπου, μαζί με την κοινωνία των πολιτών και βεβαίως με τον Δήμο της Ρόδου, ούτως ώστε να γίνει το κέντρο της αναγέννησης της πόλης της Ρόδου.

Πιστεύω ότι με τη βοήθεια του Υπουργού, ο οποίος στα διοικητικά θέματα είναι πολύ πιο γρήγορος ακόμα κι από εμάς -πρέπει να πω ότι μας εντυπωσιάζει αυτό-, αλλά τέλος πάντων και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό πια από εσάς, θα μπορέσουμε σύντομα να προχωρήσουμε σε μία υπέροχη αξιοποίηση μιας πόλης που ξαναλέω, εκατό χρόνια μετά πρέπει να ξανασχεδιαστεί», σημείωσε ακόμη ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι προχωρά το Ακτινοθεραπευτικό Κέντρο Δωδεκανήσου στη Ρόδο. «Είμαστε στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να ανακοινώσουμε πια, ξεπερνώντας αυτόν τον Γολγοθά της γραφειοκρατίας και της ευρωπαϊκής, γιατί θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, ότι τις επόμενες 30 ημέρες θα είναι “στον αέρα”, στο ΕΣΗΔΗΣ, δημοπρατημένο», ανέφερε.

Νέο νοσοκομείο στην Κω, με χρηματοδότηση ύψους 45 εκατομμυρίων

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο συγκρότημα του παλιού νοσοκομείου Ρόδου, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι πλέον δρομολογείται η κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω, που αποτελεί αίτημα της τοπικής κοινωνίας, χάρη στην εξασφάλιση 45 εκατομμυρίων ευρώ δημόσιων πόρων για το σκοπό αυτό.

«Με την ευκαιρία της παρουσίας μου, λοιπόν, σήμερα στη Ρόδο και στα Δωδεκάνησα και καθώς συνοδεύομαι και από τον Υπουργό Υγείας, έχω τη μεγάλη χαρά να σας ανακοινώσω ότι στις 19 Ιουλίου θα περάσει από τη διυπουργική επιτροπή της κυβέρνησης η έγκριση για τη χρηματοδότηση του νέου νοσοκομείου της Κω, ύψους περίπου 45 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί άμεσα από το ΤΑΙΠΕΔ. Εποπτεύουσα αρχή θα είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Με αυτόν τον τρόπο στέλνουμε και ένα μήνυμα στους συμπολίτες μας στην Κω, ότι η δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει για την ανέγερση ενός νέου σύγχρονου νοσοκομείου υλοποιείται, δρομολογείται πια οριστικά, καθώς έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους και η διαδικασία πια θα κινηθεί με πολύ μεγάλη ταχύτητα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Να πω, καταρχήν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την εμπιστοσύνη πάνω από όλα, και για το παλιό Νοσοκομείο της Ρόδου και για το Νοσοκομείο της Κω, αλλά πρώτα από όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί η Κως και το άξιζε και το περιμένει δεκαετίες τώρα το νέο νοσοκομείο. Και χαιρόμαστε γιατί όταν δουλεύουμε με δημιουργικότητα και καθαρό μυαλό δίνουμε λύση στα προβλήματα της κοινωνίας», ανέφερε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου.

Κύριε Πρόεδρε, να ξέρετε ότι θα βγάλουμε ασπροπρόσωπους όσους μας έχουν εμπιστευτεί. Η Κως θα αποκτήσει σύντομα και χωρίς εγωισμούς, χωρίς κανέναν εγωισμό και εμείς χαιρόμαστε που προστίθεται σε αυτή την ομάδα και το ΤΑΙΠΕΔ, γιατί το κανονιστικό του πλαίσιο του δίνει μεγαλύτερη ευελιξία από εμάς και αυτό σημαίνει ότι ταχύτερα οι πολίτες της Κω θα αποκτήσουν την υποδομή στη δημόσια υγεία που τους αξίζει», επισήμανε ο Γιώργος Χατζημάρκος.

Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Πρωθυπουργό ότι, μετά από συνεργασία του με τον Υπουργό Υγείας, θα υπάρχει μία και