Αυτός είναι ο Ουκρανός που συνελήφθη στο Μόναχο για τον φόνο του ξενοδόχου στη Ρόδο – Τα στοιχεία που τον “έκαψαν”

Στα χέρια των γερμανικών Αρχών έπεσε ο 49χρονος Ουκρανός, που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου ξενοδόχου Κωνσταντίνου Τσιάντη στη Ρόδο.

Ο 49χρονος, που φέρεται να οργάνωσε την εξόντωση του 64χρονου στήνοντας παγίδα, εντοπίστηκε και συνελήφθη στο Μόναχο, μετά από συνεργασία των αστυνομικών του Τμήματος Ιαλυσσού με τη γερμανική αστυνομία.

O κατηγορούμενος φέρεται ότι είχε στήσει ολόκληρο σκηνικό, προσποιούμενος ακόμη και τον αυτόπτη μάρτυρα του υποτιθέμενου τροχαίου δυστυχήματος. Μάλιστα, είχε τηλεφωνήσει σε επιχείρηση ενοικίασης μηχανών για να τους ενημερώσει για το «τροχαίο», επιχειρώντας να αποπροσανατολίσει τις Αρχές.

Όμως, το σχέδιό του άρχισε να αποκαλύπτεται όταν ο ιδιοκτήτης επιχείρησης προσπάθησε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον άνδρα που μιλούσε σπαστά ελληνικά.

Όταν κάλεσε πίσω για διευκρινίσεις, στην άλλη άκρη της γραμμής απάντησε τελικά μια γυναίκα, εργαζόμενη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο της Ρόδου. Ο 49χρονος την είχε πείσει ότι το κινητό του είχε μείνει από μπαταρία και ότι χρειαζόταν επειγόντως να πραγματοποιήσει ένα τηλεφώνημα από το δικό της.

Οι αστυνομικές Αρχές εντόπισαν τον ξενοδόχο νεκρό, καταπλακωμένο από τη μοτοσικλέτα του, και κάλεσαν για κατάθεση τον τελευταίο άνθρωπο που τον είχε δει ζωντανό, που δεν ήταν άλλος από τον Ουκρανό κατηγορούμενο. Παρόλο που έπεσε σε αντιφάσεις, η υπόθεση έκλεισε αρχικά ως τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή του φέρεται να είχε ισχυριστεί πως γνώριζε το θύμα, ότι του χρωστούσε 650 ευρώ για εργασίες και ότι το βράδυ του θανάτου βρισκόταν σε μπαρ στο κέντρο της πόλης, χωρίς να γνωρίζει πού ήταν ο ξενοδόχος.

Ο 49χρονος όντως βρισκόταν σε μπαρ εκείνο το βράδυ, αλλά μαζί με το θύμα και όχι στο κέντρο της πόλης. Μάλιστα, το κατάστημα βρισκόταν κοντά στο σημείο όπου εντοπίστηκε αργότερα η σορός.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Αστυνομίας, οι δύο άνδρες είχαν έντονο καυγά και αποχώρησαν μαζί. Λίγες ώρες αργότερα, ο ξενοδόχος βρέθηκε νεκρός, με τις Αρχές να κάνουν λόγο για στραγγαλισμό.

Επίσης, κομβικό στοιχείο ήταν το γεγονός ότι έναν μήνα πριν από το έγκλημα, ο ξενοδόχος είχε “φωτογραφίσει” τον φερόμενο δολοφόνο ως βασικό ύποπτο για τη ληστεία στο σπίτι του.