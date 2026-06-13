Κυριάκος Μητσοτάκης από την Ρόδο: “Είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει”

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην Ρόδο το πρωί του Σαββάτου (13/6) για μια σειρά επισκέψεων και συνομίλησε με κατοίκους του νησιού μετά τις ανακοινώσεις που έκανε για σημαντικές παρεμβάσεις στο λιμάνι του νησιού.

Ο πρωθυπουργός επισκέφτηκε το μεσημέρι κεντρικό καφέ της Ρόδου για να συζητήσει μαζί πολίτες θέματα τα οποία τους απασχολούν, αλλά παράλληλα να τους ενημερώσει για τον προγραμματισμό που γίνεται από την κυβέρνηση

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Κατά τον χαιρετισμό του έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας για την προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

«Εδώ ο ουρανός και η θάλασσα είναι λίγο πιο γαλάζια από αλλού», ανέφερε, ενώ υπογράμμισε πως «πρώτο χρέος μου να κρατήσω την πατρίδα μου ασφαλή».

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι «με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις πιο αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας», επισημαίνοντας ότι «η επένδυση στην άμυνα δεν είναι επιλογή, αλλά αναγκαιότητα σε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι». Παράλληλα, σημείωσε πως «οι ένοπλες δυνάμεις είναι εδώ για να υπερασπιστούν τα κυριαρχικά δικαιώματα σε όποιον μπορεί να αισθάνεται ότι μπορεί να εποφθαλμιά κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα».

Λίγο αργότερα, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εισέρχεται στην τελική ευθεία της θητείας της, λέγοντας πως «κάθε μέρα μετράει», ενώ επανέλαβε ότι «εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027 στην ώρα τους». Με αναφορά στη μακρά προεκλογική περίοδο που ακολουθεί, σχολίασε ότι «εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι – κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει».

Απευθυνόμενος σε φίλους και στελέχη της ΝΔ τόνισε πως «στηριζόμαστε στην κομματική μας βάση που είναι η ραχοκοκαλιά της ΝΔ», προσθέτοντας ότι «εσείς μας στηρίξατε και κερδίσαμε τις προηγούμενες εκλογές και θα το κάνουμε και για τρίτη φορά». Όπως ανέφερε, στόχος είναι «να συνεχίσουμε το έργο μας, να κρατήσουμε την πατρίδα ασφαλή και να εξασφαλίσουμε προκοπή και ευημερία για όλους».

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι «όλα αυτά σε μια αντιπολίτευση με μόνο μέλημα πώς θα ρίξουν τη ΝΔ και τον Μητσοτάκη – δεν θα τους κάνουμε τη χάρη». Παράλληλα, έθεσε το βασικό πολιτικό δίλημμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης, διερωτώμενος: «Θα θέσουμε σε κίνδυνο όσα πετύχαμε με πειραματισμούς που έχουμε δοκιμάσει στο παρελθόν ή με μια κυβέρνηση που, παρά τα λάθη της, έχει πάει τη χώρα μπροστά;».

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«Εμείς είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι, κάποιοι άλλοι έχουν ήδη λαχανιάσει», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «δεν θα τους κάνουμε τη χάρη».